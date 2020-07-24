美國首次申領失業救濟金人數回升　白宮放棄減免薪俸稅

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）拖累美國經濟。勞工部7月23日公布最新數據，上周超過140萬人首次申領失業救濟金，為3月以來首次回升。國會目前正在草擬新一輪紓困方案，總統特朗普（Donald Trump）曾堅持減免薪俸稅，但遭共和黨反對，被迫放棄。

美國上周有超過140萬人首次申領失業救濟金，連續第18周超過100萬人首次申領。疫情前，申請數目從未超過70萬。

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聯邦政府每周的600美元額外失業救濟金期限將於7月31日屆滿，意味本周將會是申請者收到款項的最後一周。有人期望國會通過新一輪紓困方案延續援助，但由於部份人所得的600美元援助還高於原本收入，共和黨有意將定額援助改為根據原本工資計算援助金額。

特朗普一度堅持將減免薪俸稅納入新一輪紓困方案，但民主黨反對削減用來維持政府社會保障（Social Security）和醫療保健（Medicare）開支的稅項，共和黨也認為計劃昂貴。特朗普被迫放棄，財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）指，總統想工人盡快得到金錢，而減稅卻需時。

總值約1萬億美元的新一輪紓困方案原定7月23日公布，但參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）突然約見白宮官員再議方案，估計下周正式公布。據指，兩黨同意再派錢，每人獲1,200美元。