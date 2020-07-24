【中美領事館風波】美媒：關係惡化轉折點　華府失去外交前哨基地

美國要求中國關閉駐侯斯頓總領事館，中國7月24日公布反制措施，要求美國關閉駐成都總領事館。美國《紐約時報》認為，反制措施是中美關係不斷惡化的另一轉折點，也可能是迄今為止最嚴重的一次。

中美走向更深分歧

美國《紐約時報》提到，中國要求美國關閉駐成都總領事館，等於剝奪美國收集新疆和西藏資訊最有價值的外交前哨基地。報道形容，互相關閉領事館是華盛頓和北京關係不斷惡化的另一轉折點，也可能是迄今為止最嚴重的一次。雙方曾採取的行動包括發布簽證限制、外交官員旅行新規以及驅逐記者。然而，透過關閉領事館，兩國似乎正在不可避免地走向更深的分歧。

英國廣播公司（BBC）引述美國漢學家林培瑞表示，兩國互相關閉領事館是兩個政權關係惡化的較大信號。他表示，最近五年來，美國的商界、報界和學界開始對中共的態度轉舵，而最近兩年來，美國政府的對華政策有了「系統性的轉變」。

為何是成都總領事館

中國《環球時報》引述專家指，選擇美國駐成都總領事館進行反制，「外交尊嚴對等」是第一核心原則，同時體現出中方仍致力於管控中美分歧的信號。

中國復旦大學美國問題專家沈逸表示，對等關閉成都總領館的舉動，向美國傳遞出清晰信號，中國無意主動破壞中美關係，但對於美國的出格舉動，中國一定會堅決反制。「對於接下來美國可能做出的一系列動作，中國既不可能畏縮後退，也不會熱血上頭不計後果」。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東則認為，在美國的所有駐華使領館中，成都總領館的業務量和面對區域是相對較少的，且其涉及地區的美國公民和企業相對有限。

李海東認為，這意味着成都總領館在關閉後對限制中美人員正常交流和中美實際關係影響較小。這和美國選擇規模較小的中國駐侯斯頓總領事館相應，也說明中方仍在本着「管控分歧」的思路處理此事，儘量試圖使中美緊張不至在短時間劇烈升級。

李海東也指，未來三個月將成為兩國關係最具挑戰的時期，出現「高度不可預測性事件」的機率增大。