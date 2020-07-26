【新冠肺炎】歐洲疑爆第二波疫情　多國恐面臨重新封城危機

英國媒體7月25日報道，歐洲新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的單日新增確診個案在過去2天均有約28萬宗。西班牙由於擔心出現第二波疫情，正實施新一輪防疫措施，歐洲其他國家亦對西班牙採取了新的旅遊限制。

英國廣播公司（BBC）報道，西班牙解除因應疫情而頒布的緊急狀態後僅1個月，首都馬德里、薩拉戈薩（Zaragoza）和巴塞羅那等市及東北地區的新增病例均有急升現象，這促使政府發出即將爆發第二波疫情的警告。

西班牙衛生部門24日稱確診病例新增900多宗，加泰羅尼亞政府已宣布關閉包括酒吧和夜店在內的場所2周。

↓↓↓ 想知世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 5 + 4 + 3

法國、德國和比利時的新增確診個案數目都有上升。德國羅伯特·科赫研究所（RKI）24日的數據顯示，該國的感染率已從上一周的每天約500宗，上升至每天800多宗，薩克森州長克雷奇默（Michael Kretschmer）翌日稱，第二波疫情或已開始。

位於歐洲地區的其他國家針對西班牙頒布新一輪的入境限制措施。英國宣布全部從西班牙入境的人均需自我隔離14天，挪威也開始隔離那些來自西班牙的人，法國則警告公民切勿前往加泰羅尼亞。