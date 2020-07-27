韓國新任統一部長李仁榮就職　倡與朝鮮「以貨易貨」規避制裁

韓國青瓦台7月27日公布，總統文在寅當天上午任命統一部長後，新任部長李仁榮（Lee In-youn）27日下午直接上任，沒舉行就職儀式。

j韓國總統文在寅7月27日任命新任統一部長。圖為他3月26日在青瓦台與多國領導人通過視像會議討論新型冠狀病毒肺炎疫情（Getty）。

李仁榮談及韓國外交的當務之急時重申，要恢復韓朝對話，立即進行人道主義合作，並將在過程中建立互信，以及履行韓朝之間協議及承諾。

他27日下午到中央政府首爾辦公樓上班後向全體部員群發短訊，稱「讓我們通過戰略性行動大膽地營造變化，讓統一部成為韓朝時代的中流砥柱。」他21日已稱，想把統一部打造成韓朝關係發展的中心。

圖為6月19日韓國原統一部長金煉鐵離開首爾政府綜合大樓（AP）

李仁榮21日向記者說提出一個構想，稱在朝鮮受到制裁的情況下，通過「以貨易貨」方式克服有關制約。他說朝鮮金剛山與白頭山泉水和大同江酒，可以與韓國的大米、藥品相互相交換。

他同日也談到韓美聯合軍演，稱以個人觀點來看，最好能推遲舉行，但身為統一部長官提名人，他說會聽取國防部意見。

現年56歲的他曾擔任朝韓關係發展及統一委員會委員長、共同民主黨前黨魁。

原統一部長官金煉鐵6月中宣布，就韓朝關係惡化承擔全部責任並辭職。