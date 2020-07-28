【新冠肺炎・疫情】美國單日新增5.5萬確診病例　為7月7日來最少

美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，全球已有超過1,626萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過64萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至7月28日上午7時34分，全球新增132,906個確診病例，累計增至16,396,954個，死亡個案新增2,936個，累計增至651,902人。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至7月28日上午7時34分，美國確診個案新增52,523個，累計增至4,286,663個。死亡個案新增653個，累計有147,588個。全國目前已有逾132萬人康復、逾5,225萬人接受病毒檢測。

《華爾街日報》7月27日報道，美國當天新增確診病例為5.5萬個，為7月7日以來最低單日新增數字，惟部分州份的感染、住院和死亡人數仍持續上升。

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+ 4 + 3 + 2

澳洲：人口第二多的維多利亞省（Victoria）7月27日新增532個確診個案及6個死亡個案。單日確診個案數目打破7月22日創下的484個最高記錄，成為疫情以來最多確診個案的一天。

越南：出現3個月出現首宗本地傳染個案。26日再有2個新增確診個案，分別是身在廣義省（Quang Ngai）17歲少年，以及身在峴港的71歲婦人。

這導致越南累計確診個案增至420個。政府公布該國沒有死亡個案。

當地分別在7月25日及26日出現2宗本地感染個案，分別是57歲及61歲男子。他們過去1個月都沒離開峴港。57歲男子沒接觸家人及鄰居以外的陌生人，兩個個案之間沒有接觸，兩人感染途徑不明。

朝鮮：當地懷疑出現首宗輸入個案。朝中社7月26日報道，一名脫北者在19日返回開城時，懷疑感染新冠病毒，領袖金正恩隨即召開緊急會議，下令封鎖開城進行隔離，提升全國的緊急防疫狀態至最大體制。

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+ 3 + 2

巴西：衞生部7月27日公布，該國新增23,384宗確診個案，增至2,442,375宗。死亡個案新增614宗，累計增至87,618宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度：衞生部7月27日公布，當地確診個案新增49,931個，累計增至1,435,453個。確診個案數目創單日新高。死亡個案新增708個，累計增至32,771個。

墨西哥：衞生部7月26日公布，當地確診個案新增5,480個，累計增至390,516個。死亡個案新增306個，累計增至43,680個。

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+ 5 + 4 + 3

俄羅斯：7月26日公布確診個案新增5,765個，累計增至812,485個。死亡個案新增77個，累計增至13,269個。痊癒個案累計達600,250個。

南非：衞生部7月26日公布，當地確診個案新增11,233個，累計增至445,433個。死亡個案新增114個，累計增至6,769個。

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日本：東京7月27日新增131宗確診個案，這是自7月20日以來，首次單日新增確診個案低於200宗。

日本經濟再生大臣西村康稔7月26日稱政府將呼籲企業以讓70%員工遠端工作（telecommuting）為目標。

韓國：中央防疫對策本部7月27日公布確診個案新增25個，累計增至14,175個。死亡個案新增1個，累計增至299個。康復並解除隔離人數累計達12, 905人。

西班牙：《國家報》（El Pais）7月27日公布一項調查顯示，該國的死亡案例總數可能比政府公布的28,432宗高出近60%。報道指，調查計算所有懷疑與證實的死亡病例的地區統計數據，結果顯示該國的死亡案例達44,868宗。