美國公布24間5G可信任廠商　防中共染指電訊設備

美國國務院網站7月27日公布5G Clean Network（暫譯：5G乾淨網絡）的資料，並列出24間可信任的5G電訊公司，包括法國的Orange公司、印度的Jio、以及台灣中華電信。

國務院網站指，5G乾淨網絡是由跟美國志同道合的國家和企業所推動，目的在確保各自的關鍵電訊服務、雲端、數據分析、手機應用程式、物聯網（Internet of Things）及5G技術不會受到惡意行動者侵害。

網頁指出，實現這目的之做法，是依靠可信任的供應商。內文稱「這些供應商不受包括專制政府如中國共產黨（的北京政府）所施行的、不正當的法外控制。」

美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）在國務院要求下，集合25名來自歐、美和亞洲的企業和研究中心專家，研究「評估電訊設備供應商可信任度」的標準。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月29日宣布，國務院會開始要求所有進入和離開美國外交機構的5G網絡交通，都需要有「乾淨路徑」（Clean Path）。

這一乾淨路徑指的是在端到端（end-to-end）的通訊路徑中，不使用任何由不可信的資訊科技供應商的傳輸、控制、計算或儲存設備。網頁指，必須遵守中國共產黨指示的華為及中興通訊都是不可信的供應商。