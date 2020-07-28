【新冠肺炎】美國3重災區疫情趨緩　特朗普：部分州應放鬆措施

美國財經新聞網站CNBC周一（27日）根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計的數據進行分析，發現南部的德州（Texas）、亞利桑那州（Arizona）及佛羅里達州（Florida）的新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情有緩和趨勢。

報道指出，截至周日（26日）的過去7天，重災區之一的亞利桑那州平均每日新增確診2627人，較前一周減少13%；另一個重災區德州平均每日新增確診約8404人，較前一周減少19%；而佛羅里達州平均每日新增確診人數約10544人，亦較前一周減少8%。

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）認為，疫情嚴重的州分情況有好轉，是因為民眾下定決心遵從防疫指示，例如開始戴口罩及做好保持社交距離等措施。不過美國食物與藥品管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）指出，確診人數放緩只集中在三個重災區州份，其他州份的疫情仍未受控。

總統特朗普（Donald Trump）周一表示，多個州的州長應該放寬防疫措施，因為隨着疫苗迅速研發，將有更多病人被治好，令經濟強勁復蘇。

美國目前仍是全球疫情最嚴重的國家，截至周一（27日）累計4,271,095宗確診個案，共147,253人不治。

（綜合報道）