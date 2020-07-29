中英外長通話　藍韜文：英國密切監察9月立法會選舉

英國外交部7月28日表示，外交大臣藍韜文（Dominic Raab）與中國外長王毅通話，討論兩國關係及香港問題等議題。

藍韜文強調，英國會繼續與中國政府合作維持正面和具建設性的參與，稱他和首相約翰遜（Boris Johnson）仍然有意在共同及緊急問題上與北京合作。中英外長同意兩國可以在貿易及氣候變化問題上共同應對。

不過藍韜文亦向王毅表示，英國會密切留意香港9月舉行的立法會選舉，同時呼籲中國政府維持對新疆民眾的國際人權承諾，稱北京須要兌現其國際責任，重建中國在國際社會的信任。

The 🇬🇧 wants constructive ties with 🇨🇳, but we will always be clear when we disagree. Today I spoke to @MFA_China's FM Wang Yi about maintaining a positive relationship while stressing that China must live up to their international obligations, especially on Hong Kong & Xinjiang — Dominic Raab (@DominicRaab) July 28, 2020

王毅指，反對英國就港區國安法的言行，違反不干涉別國內政的國際關係基本準則，他強調有關法例是彌補香港長期以來的法律漏洞，健全香港法治，使「一國兩制」在法治軌道上行穩致遠，完全符合憲法和基本法，指有利於香港的高度自治和繁榮穩定，及維護所有在港外國企業和人員的正當合法權益。

他亦提到5G問題，稱兩國在該問題上有共識，為所有企業提供公平競爭環境，但指英國受到個別國家的壓力和脅迫，將商業問題政治化，歧視中國企業。他呼籲英國為包括中國企業在內的所有企業提供開放、公平、非歧視的投資環境。

另外，王毅亦與法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）通話，前者提及中美關係，批評華府對中國的打壓是當地部份政治勢力為了選情的政治考慮及維持單極霸權。他認為美國的舉行是突破國際準則的基本底線，形容是霸道，強調中國會作出堅定而理性的回應。