【新冠肺炎】美國德州逾40萬宗確診　多個州叫停經濟活動

美國德克薩斯州（Texas）周二（28日）累計有400,336宗確診個案，共5713人不治，是繼加州（California）、佛羅里達州（Florida）及紐約州外，成為最新一個確診宗數逾40萬的州份。

民主黨籍的肯塔基（Kentucky）州長貝希爾（Andy Beshear）稱，將依照白宮的指引，暫時關閉州內的酒吧，並限制人群聚集。該州已錄得27586宗確診，共709人死亡。

白宮行動小組同時要求印第安納州（Indiana）、俄亥俄州（Ohio）、田納西州（Tennessee）及維珍尼亞州（Virginia）的酒吧暫停營業，以及重新限制民眾的活動，惟共和黨籍的田納西州長Bill Lee表明不會遵從聯邦政府指令。

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另外，佛羅里達州衛生部門表示，過去24小時共有186名確診者死亡，打破紀錄，全州累計死亡人數增至6117人。該州自從本月4日以來住院率增加了79%，在重災區邁阿密的戴德郡，深切治療病房的需求量更達146%。

至於曾是疫情重災區的紐約州，現已成為全國最低感染率的州份之一。州長科莫（Andrew Cuomo）表示，歡迎職棒比賽的球隊到紐約州比賽以促進當地經濟，而紐約具有足夠的檢測資源。

截至周二，美國累計4,309,230宗確診個案，共148,298人不治。

（綜合報道）