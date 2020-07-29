藍韜文與王毅通話　敦促中方在香港和新疆問題遵守國際義務

英國外相藍韜文（Dominic Raab）與中國國務委員兼外長王毅7月28日通電話，討論目前香港及中英關係形勢，藍韜文指英方願意與中方建立積極關係，但強調中方必須遵守國際義務。

圖為2月13日，王毅出席記者會。藍韜文與王毅在7月28日通電話，互相闡述各自立場。（Getty）

藍韜文指出，英國對華政策沒有改變，當前兩國關係遇到挑戰，但不是兩國關係的全部。藍韜文指英國願意與中方建立積極關係。

不過藍韜文強調，中方須遵守國際義務，重建與國際社會信任。藍韜文稱會密切留意香港即將舉行的立法會選舉，並稱有可靠證據顯示新疆維吾爾族人權遭受粗暴侵犯，敦促中方履行國際人權義務。

The 🇬🇧 wants constructive ties with 🇨🇳, but we will always be clear when we disagree. Today I spoke to @MFA_China's FM Wang Yi about maintaining a positive relationship while stressing that China must live up to their international obligations, especially on Hong Kong & Xinjiang — Dominic Raab (@DominicRaab) July 28, 2020

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王毅闡述中方的立場，指香港是中國的一部分，涉及香港事務是中國內政，這是原則問題。王毅指英方近期就港區國安法的一系列言行，干涉中國內政，中方表示堅決反對。

王毅同時批評英國首相約翰遜（Boris Johnson）改變當初承諾，排除電訊商華為在英國發展5G項目。王毅指英國跟隨美國的步伐，是把商業問題政治化。

王毅表示雙方應加強理性溝通和協調，表示中國一直是英國的機遇而非威脅。