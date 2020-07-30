【中美領事館風波】美媒：美國擬大幅削減中國駐美外交官人數

美國傳媒引述政府消息人士透露，美國政府正準備下令大幅削減中國駐美國外交官人數，將其降至與美國駐中國外交官人數相當的水平；正式聲明將於本周發布。

7月27日美國駐成都總領館應中方要求而關閉（點擊圖集瀏覽）：

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據美國《華盛頓時報》（Washington Times）7月28日報道，美國國務院高層消息人士透露，特朗普（Donald Trump）政府正準備下令大幅削減中國駐美國外交官人數，將其降至與美國駐中國外交官人數相當的水平。

一名美國高官稱，預計將於本周發布正式聲明，並表示：「我們希望在8月份之前，為美國派駐海外的外交人員設定相互對等的（外交人員數量）水平和入境人數。」

美國國務院高官說，這一行動在一定程度上是為了減輕美國聯邦調查局（FBI）反間諜人員的負擔。近幾個月來，FBI已派出2,000名特工抓捕中國間諜及其特工。

FBI局長克里斯多弗·雷（Christopher A. Wray）最近表示，FBI平均每10個小時就會破獲一宗與中國有關的案件。

7月24日中國駐候斯頓總領館被迫關閉，美國官員撬開後門強行闖入（點擊瀏覽圖集）：

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這位美國國務院官員透露，在美國關閉中國駐候斯頓總領事館和北京報復性關閉美國駐成都總領事館之後，美中官員上周就平等外交水平的問題進行了談判。

報道稱，中國駐美國外交官的人數不得而知。美國國務院最新公布的名單顯示，中國駐華盛頓大使館有245名外交官。

中國駐紐約、三藩市、洛杉磯、芝加哥和候斯頓等地的領事館還有數十名外交官，其中中國駐候斯頓總領館已經於7月24日關閉。

據信，在中國的美國外交官人數超過200人，他們被派往美國駐北京大使館，以及駐廣州、上海、瀋陽、武漢和成都等地的領事館，其中美國駐成都總領館已經於7月27日關閉。

美國官員說，削減中國駐美外交官人數的另一個原因是，中國本月拒絕讓數十名在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情最嚴重時期離開中國的美國外交官回到中國。此次外交爭端與中國的檢測和檢疫隔離要求有關。