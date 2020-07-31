【新冠肺炎・疫情】美1天逾1,400人喪命　換算平均每分鐘約1人亡

美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，全球已有超過1,721萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、逾67萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至香港時間7月31日上午7時35分，全球確診個案新增190,612個，增至17,219,767個，死亡個案新增3,998個，累計增至671,009個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至香港時間7月31日上午7時35分，美國確診個案新增60,090個，累計增至4,487,072個。死亡個案新增1,113個，累計增至151,826個。全國目前已有逾141萬人康復、逾5,464萬人接受病毒檢測。

美國《華盛頓郵報》31日報道，該國29日錄得1400人死亡，換言之當天每分鐘約有1人死亡。這是逾兩個月以來最多人病死的一天。亞利桑那、佛羅里達、密西西比州的死亡個案在30日錄得新高。

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巴西：衞生部7月29日公布，該國新增69,074宗確診個案，增至2,552,265宗。死亡個案新增1,595宗，累計增至90,134宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度：衞生部7月30日公布，當地確診個案新增52,123個，累計增至1,583,792個。死亡個案新增775個，累計增至34,968個。

墨西哥：衞生部7月29日公布，當地確診個案新增5,752個，累計增至408,449個。死亡個案新增485個，累計增至45,361個。

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西班牙：衛生部數據顯示，截至香港時間7月31日上午3時25分，西班牙在過去24小時內新增1,229宗確診病例，這是當地連續第2天超過1,000宗確診，創6月解封以來的最高單日新增記錄。

澳洲：人口第二多的維多利亞省（Victoria）7月27日新增532個確診個案及6個死亡個案。單日確診個案數目打破7月22日創下的484個最高記錄，成為疫情以來最多確診個案的一天。

俄羅斯：7月29日公布確診個案新增5,475個，累計增至828,990個。死亡個案新增169個，累計增至13,673個。

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西班牙：《國家報》（El Pais）7月27日公布一項調查顯示，該國的死亡案例總數可能比政府公布的28,432宗高出近60%。報道指，調查計算所有懷疑與證實的死亡病例的地區統計數據，結果顯示該國的死亡案例達44,868宗。

南非：衞生部7月29日公布，當地確診個案新增11,362個，累計增至471,123個。死亡個案新增240個，累計增至7,497個。

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日本：東京7月27日新增131宗確診個案，這是自7月20日以來，首次單日新增確診個案低於200宗。

韓國：中央防疫對策本部7月30日公布確診個案新增18個，累計增至14,269個。死亡個案沒有增加，累計維持在300個。康復並解除隔離人數累計達13, 132人。

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