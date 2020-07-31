【日本疫情】沖繩將自行宣布緊急狀態　東京也考慮發布

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，日本自5月25日全國解除「緊急事態宣言」後，近日疫情回溫，但政府多次否認會再發布緊急狀態，引來各地區考慮自行發布。東京都知事小池百合子7月30日表示，考慮自行發布「緊急事態宣言」。沖繩縣則決定在31日發布。

沖繩時報（Okinawa Times）7月31日報道，沖繩縣知事玉城丹尼預計會在同日傍晚舉行記者會發布緊急事態。日本放送協會報道，縣政府會要求市民避免所有不必要的外出，並會要求那霸市的餐廳縮短營業時間等。

在7月31日，沖繩出現71宗新確診，為爆發疫情以來最高數字，也是連續5日新個案數目上升。

東京單日確診463宗再創新高

東京都7月31日新增463宗確診個案。這是當地確診人數首次超過400人，亦是東京都確診個案連續2天創單日新高。

東京都疫情自7月起持續惡化。當地7月確診個案超過6,400宗，佔逾1.2萬宗的累計確診個案一半以上。

小池百合子30日在臨時記者會上說，東京都目前處於「疫情擴大特別警報」狀態。她稱，根據今後狀況，亦必須考慮東京都自行發布「緊急事態宣言」。

自全國解除「緊急事態宣言」以來，其他城市確診個案亦急劇增加。神奈川縣、兵庫縣、德島縣、福岡縣和沖繩縣的確診個案數目在7月30日創單日新高。

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