《貝隆夫人》英國名導阿倫柏加離世　終年76歲

英國著名導演阿倫柏加（Alan Parker）在7月31日因病逝世，終年76歲。他生前曾經執導《貝隆夫人》（Evita）、《午夜快車》（Midnight Express）、《烈血暴潮》（Mississippi Burning）等作品，並兩度角逐奧斯卡最佳導演。

阿倫柏加（左）曾經在1996年的電影《貝隆夫人》與樂壇天后麥當娜（中）及西班牙影星安東尼奧·班達拉斯（右）合作。（Reuters）

曾經在《貝隆夫人》與阿倫柏加合作的音樂劇巨匠Andrew Lloyd Webber於Twitter悼念，稱讚對方是少數明白將音樂劇搬上大銀幕的導演。而主演1994年電影《窈窕瘋人院》（The Road to Wellville）的尊古錫（John Cusack）則形容對方是一位偉大的導演。

Very sad to hear the news of Alan Parker's death. My friend and collaborator on the Evita movie and one of the few directors to truly understand musicals on screen. - ALW — Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) July 31, 2020

阿倫柏加1944年出生於倫敦，並在廣告界展開職業生涯，由撰稿員開始，逐漸成為廣告導演，其後轉戰電影業，並成立英國導演工會，以及成為英國電影理事會首任主席。他對影壇的汗馬功勞備受外界認同，為他帶來英國影藝學院電影獎（BAFTA）終身成就獎，更在2002年獲封爵。

阿倫柏加兩度入圍奧斯卡最佳導演提名，其執導的作品曾奪得10個奧斯卡獎項及10個金球獎榮譽。他在2003年執導由琦溫絲莉（Kate Winslet）和奇雲史柏西（Kevin Spacey）主演的《鐵案懸謎》（The Life of David Gale）後退休，醉心於絲印藝術，並捐出劇本手稿等私人珍藏。