《貝隆夫人》英國名導阿倫柏加離世　終年76歲

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英國著名導演阿倫柏加（Alan Parker）在7月31日因病逝世，終年76歲。他生前曾經執導《貝隆夫人》（Evita）、《午夜快車》（Midnight Express）、《烈血暴潮》（Mississippi Burning）等作品，並兩度角逐奧斯卡最佳導演。

阿倫柏加（左）曾經在1996年的電影《貝隆夫人》與樂壇天后麥當娜（中）及西班牙影星安東尼奧·班達拉斯（右）合作。（Reuters）

曾經在《貝隆夫人》與阿倫柏加合作的音樂劇巨匠Andrew Lloyd Webber於Twitter悼念，稱讚對方是少數明白將音樂劇搬上大銀幕的導演。而主演1994年電影《窈窕瘋人院》（The Road to Wellville）的尊古錫（John Cusack）則形容對方是一位偉大的導演。

阿倫柏加1944年出生於倫敦，並在廣告界展開職業生涯，由撰稿員開始，逐漸成為廣告導演，其後轉戰電影業，並成立英國導演工會，以及成為英國電影理事會首任主席。他對影壇的汗馬功勞備受外界認同，為他帶來英國影藝學院電影獎（BAFTA）終身成就獎，更在2002年獲封爵。

阿倫柏加兩度入圍奧斯卡最佳導演提名，其執導的作品曾奪得10個奧斯卡獎項及10個金球獎榮譽。他在2003年執導由琦溫絲莉（Kate Winslet）和奇雲史柏西（Kevin Spacey）主演的《鐵案懸謎》（The Life of David Gale）後退休，醉心於絲印藝術，並捐出劇本手稿等私人珍藏。

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