中國駐加拿大大使　籲盡快釋放孟晚舟

中國駐加拿大大使叢培武當地時間7月30日接受加拿大雙周報The Hill Times電話訪問，重點就中國華為首席財務官孟晚舟被捕事件、美國強權、中加關係等闡明中方立場。

叢培武表示：「近期美國國內一部分政治勢力，出於拉抬選情的政治考量和維持單極霸權的需要，不斷挑釁中國的核心利益，攻擊中國的社會制度。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人口口聲聲說要維護所謂的民主自由，實際上他們根本代表不了民主自由，美國及個別西方國家也根本代表不了國際社會。這些勢力試圖挑動意識形態對立，鼓動對中國進行全方位打壓，目的是為了阻礙14億中國人民追求美好生活，他們才是14億中國人民建設人權事業的最大破壞者。中方當然要做出正當和必要反應，捍衛自身主權、安全和發展利益。」

叢培武強調：「美國霸權行徑對中加關係也造成了嚴重的干擾和破壞。孟晚舟事件是美方一手策劃的嚴重政治事件，而加方充當了幫兇。近來，加國內越來越多的有識之士發出了正義聲音，認為在孟晚舟事件上加方被美方利用了。」

叢培武說：「我們再次敦促加方認真對待中方的嚴正立場和關切，從事情本身是非曲直和自身利益出發，糾正錯誤，儘早釋放孟晚舟女士回國，為中加關係重回正軌創造條件。」

叢培武還就涉港、涉疆等問題闡明瞭中方原則立場，指出「西方國家根本沒有資格凌駕於他國之上充當『教師爺』。」

叢培武發出警吿：「肆意指責中國，干涉中國內政，甚至進行制裁，是公然違反國際法和國際關係基本準則的極為惡劣行徑，必將遭到中方的堅決有力還擊。」