【新冠肺炎】福奇：未全面「封城」　美國病例激增原因之一

美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）7月31日表示，未全面「關閉」是導致近期美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例激增的因素之一。

美國眾議院Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis（暫譯：新冠危機特別小組委員會）31日舉行聽證會。

福奇在會上被問及為何歐洲能夠有效控制疫情而美國的病例卻在持續增加。他表示，當歐洲國家「關閉」或「封城」或進入「居家避難」（shelter in place）時，他們會真正地執行，國家大約95%以上的地方會執行，但反觀美國，美國真正關閉的只有整個國家約50%的地區。他又指出，美國一些州未能遵循「重開」的指引。

美國總統特朗普堅定盟友、共和黨眾議員喬丹（Jim Jordan）在會上試圖導引福奇批評反種族示威活動，福奇未有「上當」。喬丹問福奇：「我們應該限制抗議活動嗎？」福奇回答說，他不能作出這樣的建議。

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喬丹反駁稱，「你提出各種建議。你對約會、棒球以及你能想像的一切發表評論。」福奇續稱，「我不會對任何人偏心，我不會就限制任何事情發表意見……我在告訴你們什麼是危險的，而你們可以得出自己的結論。你應該遠離人群，無論人群在哪裏。」