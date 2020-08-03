【新冠肺炎】接種疫苗不等於免疫　或僅能減輕最嚴重病徵

美國媒體7月30日報道，根據聯邦政府指引，假如新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗安全而且對50%接種者有效，就可獲授權使用。多位專家指，「有效」不一定意味着令接種者對病毒免疫，這亦可表示將最嚴重的病徵減輕。

《洛杉磯時報》30日報道，多名專家認為，首批疫苗或許不能消除社會對例如戴口罩及社交疏離等公共健康措施的需要。

馬里蘭大學（University of Marylan）疫苗發展中心總監紐齊爾（Kathleen Neuzil）指，應該預期新冠疫苗與流感疫苗類似，不一定能防止人類受感染，但確實能使人類避免入院及進入深切治療部。

圖為7月30日英國一名研究員在倫敦帝國理工學院的實驗室對血液樣本使用離心機。（AP）

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貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）國家熱帶醫學學院（National School of Tropical Medicine）院長霍特茲（Peter Hotez）說：「在理想情況下，你希望抗病毒疫苗能做兩件事。首先，減低你患上重病並去醫院的可能性，二是防止感染並因此中斷疾病傳播。」他說，在今次情況中，「門檻似乎沒有那麼高。」

國際愛滋病疫苗倡議組織（International AIDS Vaccine Initiative）行政總裁范伯格（Mark Feinberg）指，如果疫苗開發有顯著及令人信服的證據證明其功效及安全性，美國食品和藥物管理局（FDA）很可能會發布緊急使用的批准。

根據FDA有關緊急使用批准的指引，如果產品的已知及潛在好處勝過其已知及潛在壞處，疫苗會被批准分發。疫苗有可能在完成第3階段試驗前獲准分發。