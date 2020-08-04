【中美角力】納瓦羅暗示　微軟如想收購TikTok　應剝離中國股份

中國字節跳動旗下短片社交軟件TikTok（抖音海外版）在美國等海外市場愈受歡迎之際，美國7月31日宣布有「封殺」行動。美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）暗示，如果微軟要收購TikTok，應剝離其在中國的股份。

納瓦羅8月3日接受美國有線電視新聞網絡（CNN）訪問時表示，也許微軟可以賣掉在中國的股份。

納瓦羅指出，現在的問題是，應該封殺TikTok還是讓美企是收購它。他指出，微軟是協助中國建設網絡防火牆的美國企業之一，更重要的是，微軟的Bing是極少數在中國存活下來的美國搜索引擎之一，「這裏有一些可疑的事情。」

8月2日，納瓦羅接受霍士新聞（Fox News）採訪時稱，美國民眾應該對「微軟計劃收購TikTok」的消息保持警惕，原因是解放軍和中國政府使用的正是微軟，而且「微軟幫助中國建立了防火牆」。

他認為，微軟收購TikTok傳聞是「有人惡意放出風聲」，「試圖藉此逼迫總統」。根據他的說法，這是有人試圖給美國總統特朗普（Donald Trump）施壓，阻止其做出封禁決定，因此把消息泄露給媒體和大眾。

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據三位知情人士透露，特朗普已經同意給字節跳動45天時間與微軟協商出售TikTok事宜，但該談判將由美國外資投資委員會（CFIUS）監督，該委員會有權阻止達成任何協議。

但在7月31日，特朗普表態稱，將禁止TikTok在美國運營。他表示，可能會動用緊急經濟權力或發布行政命令來封殺TikTok。

8月2日，微軟在網站發表聲明稱，將繼續尋求收購TikTok在美業務的可能性，這是微軟首席行政總裁和特朗普討論後做出的決定，微軟將在幾周內與字節跳動展開談判。