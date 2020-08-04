泰國示威者要求改革君主制度　化身哈利波特角色抗衡「那個人」

泰國反政府示威持續，要求改革君主制度。六名代表8月3日於示威活動發言，公然要求約束泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的權力。在場近200名示威者打扮成為魔幻小說《哈利波特》（Harry Potter）的角色，示意要擊敗政府治下的不公義。

示威者於曼谷民主紀念碑發起行動。34歲的律師阿農（Anon Nampa）指控王室權力愈來愈大，削弱民主，而且對於總理巴育（Prayuth Chan-ocha）的反對者被攻擊不作為。他指，不是要推翻君主制度，而是要按照民主和憲制，讓君主制度以正確和合法方式存在泰國社會。

兩個學生組織隨後讀出訴求，包括取消和改革擴大君主權力以及妨礙民主的法律。學生同時要求政府聆聽示威者，改革禁止批評王室的「不敬罪」（lèse-majesté）。根據有關法律，詆毀王室最高可被判監禁15年。

警方當日未有執法阻止有關人士發言，但表示將調查任何可疑的罪行。政府副發言人拉差達（Ratchada Thanadirek）回應指，是否對示威者採取行動是警方的決定，政府希望年輕示威者遵守法律，從而讓他們可以繼續行使權利，提出訴求並讓國家維持和平。王室則未有回應。

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小說《哈利波特》中，大部份巫師均不敢說出最大反派佛地魔王（Lord Voldemort）的名字，改為用「那個人」（You-Know-Who）和「黑魔王」（The Dark Lord）等字眼稱呼。泰國示威者將泰王類比為佛地魔王，指兩者的名字也是不能說出口。