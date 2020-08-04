西班牙前國王醜聞纏身流亡海外　當地媒體：人在多米尼加

西班牙前國王卡洛斯一世（Juan Carlos）醜聞纏身，他8月3日宣布離境，前往另一國家居住，但未有透露目的地，《西班牙先鋒報》8月4日報道，這位前國王身在多米尼加共和國（Dominican Republic，台譯「多明尼加」）。

圖為西班牙王室2019年聖誕時向外發放的賀卡，圖片為前國王卡洛斯一世（Juan Carlos，右）與妻子索菲亞（Getty）

媒體：將逗留數周再決定去向

該報未有講述消息來源，但指這位82歲的前國王先在8月3日乘車前往葡萄牙，再飛往多米尼加，他在當地獲一個透過糖業致富的家族招待，打算逗留數星期，然後將再決定新目的地。

以下是多米尼加的位置：

卡洛斯財務醜聞纏身

卡洛斯一世在2014年退位，但因捲入一系列的醜聞而聲望大跌。瑞士《日內瓦論壇報》（Tribune de Genève）報道，卡洛斯在2008年曾收受沙特阿拉伯一億美元，據報道稱，卡洛斯把其中的6500萬美元給予舊情婦賽恩-維特根施泰因（Corinna zu Sayn-Wittgenstein），而他的兒子、現任國王費利佩六世（Felipe VI）也被指是受益人之一。費利佩六世為劃清界線，3月15日已宣布放棄繼承父親的財產，並停止向父親發放每年19.4萬歐元的王室津貼。

西班牙王室8月3日在網站公開卡洛斯一世寫給費利佩六世的信件，卡洛斯一世在信中表示，由於他過往的私生活某些事件引起公眾關注，不想令兒子為難，所以決定離國，如有需要，他會接受檢察人員問話。