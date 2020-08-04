特朗普欲從TikTok收購案「分一杯羹」　專家質疑不合法也不道德

美國微軟（Microsoft）公司正在對TikTok的美國業務展開收購，美國總統特朗普（Donald Trump）8月3日稱，如果收購協議達成，美國財政部必須獲得一部分報酬。但美媒則引述專家稱，這可能是不合法也不道德的。

特朗普8月3日在白宮記者會上表示，假如TikTok轉手成功，那麼美國財政部應該從中得到相當大的一部分報酬，他認為「因為正是我們讓這個交易得以實現。這有點像房東和房客的關係，沒有租約的話，房客一無所有。」不過，特朗普沒有具體說明美國政府如何獲得報酬。

英國廣播公司（BBC）刊文指，特朗普此言即是表明美國聯邦政府意欲從TikTok收購案中「抽成」。

《華爾街日報》8月3日報道稱，特朗普這一權力主張似乎尚無先例。報道稱，法律分析人士和其他人士指出，白宮一直在推動將TikTok美國業務出售給美國所有者，這使得支付上述費用的要求顯得更加不同尋常。

里士滿大學（University Of Richmond）法學教授托比亞斯（Carl Tobias）表示「總統提議讓美國政府從商業交易中分一杯羹完全不合常理，尤其這筆交易是由總統本人精心策劃的。這種想法也可能是非法和不道德的。」

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute For International Economics）高級研究員哈夫鮑爾（Gary Hufbauer）則指出，特朗普的提議讓他想起了壟斷鹽業的中世紀國王，「假使你想開採一些鹽礦的話，那麼你必須付錢給國王的財政部。」