美國海軍南海偵察飛行活動增加　俄專家：對華施壓政策不會奏效

有關美國海軍飛機在中國沿岸以及南海地區飛行次數急劇增加，俄羅斯媒體8月4日指出，美國對中國施加軍事壓力，迫使其在南海問題上做出讓步。

據俄羅斯衛星通訊社8月4日報道，中國北京大學智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）的數據顯示，美國海軍派出最新式海上反潛巡邏機P-8A「海神」、EP-3E電子偵察機以及MQ-4C高空遠程無人機開始監視中國在南海地區的領土和活動。7月有67次此類飛行，而5月和6月分別為35次和49次。

該智庫提到，美國偵察機7月有13次夜間緊急對南海實施偵察行動，與此同時美國飛機接近中國領海基線的範圍為40海里至70海里。其中，累計9架次進入中國領海基線以外70海里範圍內活動，6架次進入60海里，而最近一次，距離中國領海基線僅40餘海里。

北京學者認為，研究中國軍方的反應，然後調整其在南海的任務，是美國軍機飛行次數激增的目的之一。美國偵察飛行是美國對華全方位遏制的一部分。「總體來看，今天美國在南海的軍事行動，已經在全方位形成了對中國的遏制，可以說美國是將南海行動置於中美博弈框架之下來重新定義的」。

衛星照片顯示美國軍機逼近偵察中國廣東沿海路線圖：

+ 7 + 6 + 5

俄羅斯戰略問題研究所專家葉夫謝耶夫（Vladimir Yevseyev）指出，中國在南海地區擁有自己的利益，美國在空中蓄意挑釁不會有任何效果。

葉夫謝耶夫稱，「這使美國能夠進行足夠深入的雷達偵察，能探到中國境內數百公里，看來這裏也有對中國軍人談話的無線電攔截。這是相當接近中國領土的飛行，如果是俄羅斯，通常會讓飛機升空進行攔截。美國極有可能企圖獲得中方海軍水面和潛艇的行動畫面。這是蓄意挑釁，與特朗普（Donald Trump）政府惡化對華關係政策非常吻合。美國總統特朗普認為，中國正在過度建立軍事潛力，因此使用這種方法對中國施壓，就像對俄羅斯施壓一樣。但是對於中國和俄羅斯來說，這種政策根本沒用。施壓不會幫助美國實現其目標，中國在南海有自己的利益，美國偵察飛行的增加只會導致中方反制行動的增加」。