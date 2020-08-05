美軍在太平洋試射「民兵3」洲際彈道導彈

美國8月4日在太平洋試射一枚洲際導彈，美國軍方稱，洲際導彈給美國提供必要的威懾能力。

美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）8月4日在官網發布聲明稱，在8月4日凌晨0時21分，美國空軍全球打擊司令部在加利福尼亞州（California）范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射了一枚未安裝彈頭的「民兵3」（Minuteman III）型洲際彈道導彈。

美國空軍全球打擊司令部稱，此次發射證明了美國的核武器打擊系統是安全、可靠、有效的，並隨時準備好保衛美國及其盟友，洲際彈道導彈為美國及其盟友提供了必要的威懾能力。

美軍在消息中稱，這枚「民兵3」洲際導彈的3個再入飛行器飛行了大約4,200英里（約6,759公里）後抵達了馬紹爾群島（Marshall Islands）的誇賈林環礁（Kwajalein Atoll）。這次試射驗證了美軍洲際彈道導彈武器系統的準確性和可靠性，為確保持續安全、可靠有效的核威懾提供了有價值的數據。

美國空軍全球打擊司令部還在聲明中強調，發射日程表是提前3到5年制定的，每次單獨的發射計劃是在發射前的5個月到1年時間內開始準備，這次發射與當前世界發生的任何事件都無關。

按照美國空軍全球打擊司令部的安排部署，「民兵3」洲際彈道導彈要定期進行抽檢試射，一般情況下每年會進行5次左右的發射測試。在2018年7月的試射中，一枚「民兵3」導彈在太平洋上空發生故障墜毀，這是該型導彈最近一次試射失敗記錄。

「民兵」系列陸基洲際彈道導彈最初用於在冷戰時期對蘇聯實施核遏制。目前「民兵3」型是美國列裝的唯一陸基洲際彈道導彈。據最新的公開數據，美國總共擁有450枚「民兵3」型導彈，將至少列裝至2020年。

美媒指出了此次試射中的不同尋常之處：一是此次發射是從「末日飛機」上進行遠程控制，二是所發射這枚導彈搭載了3具用於裝配核彈頭的再入飛行器。

美國The Drive網站「戰區」專欄8月4日報道，美國空軍當天在范登堡基地進行了一次「民兵3」洲際彈道導彈的預定發射，值得注意的是該導彈搭載了3枚沒有裝配彈頭的再入飛行器。作為美國在《新削減戰略武器條約》（New START）中約定的義務的一部分，所有現役的「民兵3」導彈的每具再入飛行器都只能裝配一枚核彈頭。報道稱，考慮到目前的國際局勢，這次試射是「獨特」而且「及時」的。

報道認為，這次試射很有可能是對「民兵3」導彈多彈頭能力的一次測試，也是向俄羅斯傳遞一個信息：如果沒有新的戰略武器限制條約，美國的陸基核威懾力量將變得更具毀滅性。

美俄之間的《新削減戰略武器條約》將於2021年2月到期，美國不想再續簽，除非中國能夠以某種方式加入軍控談判。但是中國拒絕加入軍控談判，中國認為其與美俄的核力量不在一個水平上，沒有必要參與美俄之間的軍控談判和加入兩者的軍控條約。