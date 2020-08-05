聯合國朝鮮機密報吿遭泄露　中方表達不滿

一份有關朝鮮「保密的」聯合國報吿被媒體披露後，中國常駐聯合國代表團發言人8月4日發表聲明，對於報吿再次遭到泄露表達不滿和關切。

中國常駐聯合國代表團發言人8月4日就安理會「1718委員會」（對朝鮮制裁委員會）專家小組報吿再次遭到泄露表達不滿和關切。

朝鮮領導人金正恩5月主持了一次軍事會議，就提升核能力進行了討論，提出進一步強化核威懾的能力和在高度戒備狀態下運營戰略武裝力量的新方針。（Reuters）

中國官方媒體新華社公開內容顯示，中方注意到，安理會「1718委員會」專家小組起草的2020年度中期報吿被泄露給媒體，引發少數媒體不實炒作，中方對此表達不滿和關切。此前，該專家小組已多次出現報吿泄露問題，包括中方在內的很多國家已對此表達關切。中方要求聯合國秘書處嚴肅對待，避免類似事件再次發生。

路透社8月3日引述聯合國的機密報告報道，朝鮮正在持續推行核武計劃，多個國家相信平壤可能已經成功研製小型核裝置，適用於彈道導彈的彈頭。報告8月3日提交到聯合國安全理事會朝鮮制裁委員會。

負責監察聯合國制裁的獨立專家小組撰寫中期報告，指出有國家相信朝鮮過去六次的核武協助成功研製小型核裝置。平壤自2017年9月以來未有進行核試。報告指，朝鮮繼續進行核計劃，包括製造高濃縮鈾和建設實驗性質的輕水反應堆，有成員國評估認為朝鮮繼續生產核武。

報告指出，有國家評估朝鮮或尋求進一步發展小型化技術，發展多彈頭系統。報告提到，朝鮮核設施只有隧道被炸毀，無跡象顯示設施已經全面清拆，有一個國家認為朝鮮可以於三個月內重建和重新安裝支援核試的基建。