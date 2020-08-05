美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早前在7月底發表講話時，稱美國對華接觸政策失敗，必須作出改變。王毅8月5日接受新華社專訪時闡述中方立場，他認為所謂「美國對華接觸政策失敗」的論調重拾冷戰思維，是對歷史進程的無知。他又表示，中方將以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁。

王毅稱，所謂「美國對華接觸政策失敗」的論調完全否定了中美交往幾十年來取得的成果，不僅是對歷史進程的無知，也是對中美兩國人民的不尊重。他稱，這種散佈「政治病毒」的做法理所當然會受到美國國內以及國際社會的質疑和批評。

王毅又強調，40多年前，中美兩國領導人之所以能夠實現跨越太平洋的握手，最根本的一條就是雙方都堅持了相互尊重、求同存異的原則，擱置彼此意識形態的差異，40多年後的今天，中美在社會制度等很多方面仍然完全不同，但這種不同過去、今天和將來都不會也不應影響兩國繼續和平共處、合作共贏。雙方沒有必要也不可能去改變對方，而是都應尊重對方人民做出的自主選擇。

王毅：中方將以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁

王毅說，中美合作從來都不是一方給另一方的恩賜，也不是一方對另一方的剝奪，中美雙方從合作中都獲得了巨大收益，不存在誰吃虧、誰佔誰便宜的問題。

他強調，當代國際關係中，對話是解決分歧的明智選擇，是建立互信的正確途徑。中美作為社會制度不同、歷史文化各異的兩個大國，有着各自的利益和關切，這很正常。關鍵是任何時候都不應單方面關上對話的大門，任由分歧、誤判甚至對抗來主導兩國關係。中方是一個負責任、有擔當的大國，願意堂堂正正地與美方開展坦率有效的溝通，準備以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁。

他說「我們隨時可以與美方重啟各層級、各領域的對話機制，任何問題都可以拿到桌面上來談。我們還提出可以梳理制定關於合作、對話、管控分歧的三個清單，併為下步交流確定路線圖。我們的目的只有一個，就是敦促美國放下傲慢和偏見，通過平等和建設性對話，緩解當前的緊張局面，回到不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的正確軌道。」

蓬佩奧之前7月23日在尼克遜總統圖書館（The Richard Nixon Presidential Library and Museum）發表講話說，如果美國希望有一個自由的21世紀，而不是中國世紀，就必須承認一個無情的事實並應以此作為未來幾年和幾十年的指導：與中國盲目接觸的舊模式根本做不成事。「我們絕不能延續這個模式。我們決不能重回這個模式。」