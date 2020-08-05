崔天凱回應中美月中視像會議　評論中印邊境對峙

中國駐美國大使崔天凱8月4日在論壇發表公開講話時，就中美關係、貿易高層會晤計劃表態，此外，他還對中印邊境對峙現況做出評價。

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英國路透社引述中國駐美大使崔天凱8月4日在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）舉行的視像會上回應說，「如果真舉行會晤，我認為將是非常積極的事。」「兩國經貿團隊一直保持聯絡。」

崔天凱補充說，儘管新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）阻礙了正常的貿易往來，但北京一直在盡最大努力履行貿易協議所述承諾。

美國《華爾街日報》、彭博社和英國路透社等均在8月4日引述得到簡報的知情人士透露，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）8月15日（彭博社援引的消息人士指日期可能有些許變化）將和中國副總理劉鶴各自率隊舉行視像會晤，對美中第一階段貿易協議進行半年度審核。

此外，印度新德里電視台（NDTV）引述崔天凱8月4日在講話中還對中印邊境對峙做出評價說，「我不認為衝突應該主導中印關係，我不認為這是我們印度好友們的觀點。」

Border dispute should not dominate China, India ties says Chinese envoy to U.S Cui Tiankai. Says,"don't think this issue should dominate in relations between China and India, and I don't think this is the view of our Indian friends" pic.twitter.com/g16squhHXy — Sidhant Sibal (@sidhant) August 5, 2020

中國外交部網站引述印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）8月2日接受印媒專訪時表示，「印中關係對兩國乃至全世界都具有重要意義，雙方應準確理解彼此關切和利益。在保持邊境地區和平與安寧的情況下逐步實現雙邊關係正常化，是印度歷屆政府對華政策基礎。邊境地區狀況與雙邊關係不可分割。實現對華均衡並非易事，印方必須堅持自身立場，關鍵是讓中方更看重我們。」