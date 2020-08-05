【黎巴嫩爆炸】糧食儲備剩不足一個月　經濟危機雪上加霜

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月4日發生爆炸，死亡人數超過100人，至少4,000人受傷。經濟部長尼邁（Raoul Nehme）指出，貝魯特港口主要小麥糧倉被炸毀，國內的糧食儲備不足一個月。

尼邁指出，黎巴嫩需要至少三個月的儲備來確保糧食充足，但爆炸後國內糧食儲備不到一個月。

當地本身已是多災多難，這次爆炸事件更是令黎巴嫩雪上加霜。該國經濟失衡嚴重，債務佔GDP比例在全球排行第三，僅次於日本和希臘；失業率高達25%，全國有近3成人口都是活於貧窮線以下。

當地2019年10月更出現外匯不足問題，導致貨幣貶值，小麥和能源進口商要求以美元作為交易貨幣。政府扭盡六壬增加收入，但民眾對政府的不滿爆發，紛紛上街示威，令總理哈里里政府倒台。

+ 9 + 8 + 7

迪亞卜（Hassan Diab）2020年1月上台後，指當地的外匯儲備陷入嚴重水平，因此以保障必須外匯用於進口必需品為由，宣布國家破天荒進入債務違約。

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球爆發後，黎巴嫩政府3月實施居家令，一方面減少在街上的反政府示威者，但當地經濟危機也是雪上加霜，出現企業倒閉潮，當地貨幣的貶值問題更是日益嚴重。

黎巴嫩鎊幣值自2019年10月以來下跌約70%，國家陷入金融危機，為國民生活帶來愈來愈多的困難。當地在6月中旬再出現示威及騷亂，貝魯特有示威者在路上縱火，並與安全部隊爆發衝突。

目前黎巴嫩確診人數亦急升至超過5000人，本身的經濟問題，加上物資不足的情況，為政府增添莫大壓力。