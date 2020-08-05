斷交以來美訪台最高級官員　阿扎曾發表挺台言論

美國在台協會（AIT）8月5日宣佈衛生部長阿扎（Alex Azar，前譯艾薩或阿扎爾）近日將訪台，他是首位訪台的美國衛生部長。他上任以來，數度在國際場合公開表達支持，積極協助台灣參與全球公共衛生事務。

美國與台灣於1979年終止正式外交關係後，共有5位美國部長級官員訪問台灣。他是自1979年以來訪台最高級的美國內閣官員。阿扎也是台灣旅行法（Taiwan Travel Act）於2018年3月16日由美國總統特朗普簽署生效後，首位訪台的美國部長級官員。

「總統繼任法」明定，如果總統死亡或無法視事，從副總統（兼任參議院議長）開始繼任排序，衛生與公眾服務部長排名12。排第14的是運輸部長，惟現任部長趙小蘭並非出生在美國領土、領地，而是歸化成為美國公民，因此不列入排序。

根據AIT發布的新聞稿，阿扎將代表美國總統特朗普會見台灣資深公共衛生官員、新型冠狀病毒肺炎疫情醫護人員及專家，以及其他台灣夥伴，共同討論防疫措施、全球衛生、美台夥伴關係，以及台灣作為全球醫療設備和關鍵技術的可靠供應者。訪台期間，阿扎爾也將向公衛研究生及美國疾病管制與預防中心培訓計劃的學生發表大型演講。

台灣外交部則稱，阿扎爾訪台期間將會與總統蔡英文、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中見面，亦會參訪中央流行疫情指揮中心，與國內醫療衛生專家對談，強化台美防疫及醫衛合作。

曾為藥廠高層以及業界說客的阿扎，在2018年1月25日宣誓就職，成為美國第24任的衛生與公眾服務部長。根據他的LinkedIn頁面，他曾在Eli Lilly and Co工作10年，其中5年是Eli Lilly美國部門的總裁，2017年1月離職。

阿札與黎巴嫩頗有淵源，他的祖父在100年前移居到黎巴嫩。在達特茅斯學院 （Dartmouth College）修讀經濟與政治，並以最高等榮譽（Summa Cum Laude）畢業。他亦獲耶魯大學頒授法律學士學位。

曾發表挺台言論

5月18日第73屆世界衛生大會（World Health Assembly ，WHA）舉行期間，他發言強調台灣以觀察員身分參與WHA非常重要，台灣民眾的健康絕不能被政治犧牲。

阿扎4月27日與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中進行約30分鐘的電話會議，討論疫情與台美在疫苗和藥品研發等領域的合作。他會後推文，感謝台灣與美國分享因應疫情的最佳實務經驗與資源。

參與這場會議、時任北美司長姚金祥事後在外交部例行記者會回覆媒體提問時說，自阿扎上任以來，每一年WHA舉行期間，縱使台灣無法參加，陳時中都會在會外與阿扎進行雙邊會談，且阿扎自始即強調，將努力協助台灣參加WHA。

台美3月發布由外交部長吳釗燮與AIT處長酈英傑（Brent Christensen）罕見共同署名的聯合防疫夥伴關係聲明。根據聲明，台美將進一步強化抗疫合作。

他在過去大半年亦曾就中國發高，包括1月28日在華盛頓召開記者會，稱美國正在考慮採取新的措施，對抗病毒爆發，包括向中國提供傳染疾病專家團隊以助緩解疫情。不過，美國霍士新聞網絡指出，阿扎說中國不只一次拒絕美國的好意。

中國提出嚴正交涉

中國外交部發言人汪文斌在8月5日的例行記者會上表示，中國堅決反對美台官方往來，並已就此分別在北京和華盛頓向美國提出嚴正交涉。

汪文斌表示，台灣問題是中美關係當中最重要最敏感的問題，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，敦促美國恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止一切形式的美台官方往來，慎重妥善處理台灣問題，不向台獨勢力發出任何錯誤訊號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

汪文斌並強調，「一個中國」原則為國際社會所公認，任何無視、否定或者挑戰一個中國原則的企圖，都將以失敗而告終。