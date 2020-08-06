【中美角力】美媒：中國在南海建立監控美國海軍設施

美媒8月5日披露，中國已經在南海部分地區建立了一系列監控平台，可用於監控美國海軍的行動。

中國已經在南海部分地區建立了一系列監控平台。美媒稱，中國將藉此獲得戰略優勢。（Twitter@ORION__INT）

據美國《福布斯》（Forbes）雜誌網站8月5日報道，中國已經在南海部分地區建立了一系列監控平台，其中許多是在中國水域，但也有一些漂浮在國際水域。

《福布斯》指出，這是有爭議的，尤其是軍民兩用的網絡。雖然表面上看是民用的，但可以看作是中國海軍控制南海努力的一部分。

任何假定中國海軍不會獲得監控設施的傳感器數據，並用於軍事目的的想法是不現實的。而且這可能是一個更大的傳感器網絡的一部分，而大多數傳感器網絡在水下是看不見的。這加強了中國相對於南海地區其他國家的戰略優勢，並可用於監控美國海軍的行動。

根據戰略與國際研究中心（CSIS）的「亞洲海上透明度倡議」（Asian Maritime Transparency Initiative），監控平台是中國所謂的「藍海訊息網絡」（Blue Ocean Information Network）的一部分。

監控平台攜帶一系列傳感器和通訊設備，包括光電/紅外傳感器炮塔、高頻無線電和蜂窩基站等。大多數平台上面有一個大型雷達無線罩，這可能是主要的傳感器。有了這些平台，中國大大增加了其在南海的雷達覆蓋率。