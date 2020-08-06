【中美角力】英媒：蓬佩奧擬對中國設網絡防火牆是艱鉅任務

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月5日威脅擴大撤下中國應用程式的範圍，路透社對此評論稱，美國想對中國設置網絡防火牆，這是一項「艱鉅任務」。

蓬佩奧8月5日表示，華府會推出連串針對中國的措施，包括收回中國電訊在美國的營運許可，以及要求將中國的應用程式從應用程式商店下架等。

路透社8月6日發表評論文章稱，華盛頓在互聯網對中國設置防火牆是一項「艱鉅任務」（tall order）。

文章稱，蓬佩奧希望清除美國互聯網上中國的電訊服務、應用程式、雲端服務等，實際上，蓬佩奧試圖在中國周圍設置一個「信息圍欄」，並希望其他國家也加入。

根據蓬佩奧的說法，美國企業還將要停止在騰訊或阿里巴巴等中國公司的雲端服務器上儲存敏感數據。文章稱，對於在中國有營運業務的美國公司來說，這將是一個代價高昂的頭疼問題。

文章認為，可以肯定的是，北京方面會採取報復行動，來訪的美國高層可能會發現，他們的手機SIM卡在中國無法漫遊，數據共享的障礙將使企業更難整合本地和海外業務。

文章指，據榮鼎集團（Rhodium Group）估計，這將使累計超過4,000億美元的中美雙邊直接投資面臨風險。這個世界上最不穩定的商業關係將會再次倒退一大步。

《華爾街日報》則在8月5日評論稱，美國總統特朗普（Donald Trump）政府迫使TikTok出售美國業務之舉加劇了中美緊張局勢，給試圖打入中國龐大但基本封閉的數碼市場的美國應用開發商帶來更多不確定性。