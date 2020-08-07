美國決定恢復對加拿大鋁材徵收關稅　渥太華將報復

《美墨加貿易協定》（United States–Mexico–Canada Agreement，USMCA）在7月1日生效後還未夠1個月，美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日決定對加拿大鋁材恢復徵收10%關稅。

加拿大已接獲美國通知，會在8月16日起對未加工加拿大鋁材徵收關稅。特朗普指美國的鋁業被加拿大「扼殺」，稱這樣非常不公平。他又指控加拿大的生產商以出口產品淹浸美國。

加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）在書面聲明中指出，加拿大因應美國此舉，將快速實施同等反制措施。

她指美國這樣做是「毫無根據和不可接受的」，並暗示說特朗普這麼做的時機差得不能再差。她指現時正在發生全球大流行與經濟危機，加拿大及美國勞工最不需要的就是新關稅。

加總理杜魯多（Justin Trudeau）在Twitter上發文，稱會為加拿大工人利益挺身而出，並說該國會採取報復措施。

特朗普2018年3月以國家安全為由，對進口鋼鐵和鋁產品分別加徵25%和10%的關稅。歐盟、加拿大和墨西哥曾暫時獲得豁免，但華府後來又決定從當年6月1日開始對這3個國家的鋼鋁產品加徵關稅。美加墨於2019年5月達成協議，作為協議的一部分，美國同意取消對加、墨兩國鋼鋁產品加徵關稅，換取加、墨取消對美國的報復措施。