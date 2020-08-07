【中美角力】美媒：白宮官員指「微信禁令」不影響騰訊遊戲業務

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美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政命令，禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，將在45日後生效。由於騰訊有投資多間美國公司，包括遊戲公司、社交媒體等，外界擔心會否受影響。

美國記者迪安（Sam Dean）同日晚上在Twitter發文指，白宮官員證實行政禁令只會阻止與微信有關的交易，騰訊的遊戲業務不受影響。

《洛杉磯時報》記者迪安在Twitter發文說，騰訊擁有的電子遊戲公司不會被行政命令影響。他指，白宮官員向《洛杉磯時報》證實，行政禁令只會阻止與微信有關的交易，所以騰訊有份投資的Riot Games、Epic Games等遊戲公司是安全的。

↓↓↓《洛杉磯時報》記者迪安在Twitter發文

特朗普8月6日簽署的這項行政命令會在45日後生效。美國公司微軟（Microsoft）目前正在洽購TikTok部份業務，華府要求於9月15日前完成交易。特朗普的行政命令將為促成交易施壓，同時意味如果未能完成交易，TikTok將面臨全面封殺。

圖為8月6日美國總統特朗普在俄亥俄州出席一個活動時發言。（AP）

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