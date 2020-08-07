【中美角力】美媒：白宮官員指「微信禁令」不影響騰訊遊戲業務

美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政命令，禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，將在45日後生效。由於騰訊有投資多間美國公司，包括遊戲公司、社交媒體等，外界擔心會否受影響。 美國記者迪安（Sam Dean）同日晚上在Twitter發文指，白宮官員證實行政禁令只會阻止與微信有關的交易，騰訊的遊戲業務不受影響。

《洛杉磯時報》記者迪安在Twitter發文說，騰訊擁有的電子遊戲公司不會被行政命令影響。他指，白宮官員向《洛杉磯時報》證實，行政禁令只會阻止與微信有關的交易，所以騰訊有份投資的Riot Games、Epic Games等遊戲公司是安全的。

↓↓↓《洛杉磯時報》記者迪安在Twitter發文

Video game companies owned by Tencent will NOT be affected by this executive order!



White House official confirmed to the LA Times that the EO only blocks transactions related to WeChat



So Riot Games (League of Legends), Epic Games (Fortnite), et al are safe



(pending updates) — Sam Dean 🦅 (@SamAugustDean) August 7, 2020

特朗普8月6日簽署的這項行政命令會在45日後生效。美國公司微軟（Microsoft）目前正在洽購TikTok部份業務，華府要求於9月15日前完成交易。特朗普的行政命令將為促成交易施壓，同時意味如果未能完成交易，TikTok將面臨全面封殺。

圖為8月6日美國總統特朗普在俄亥俄州出席一個活動時發言。（AP）

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