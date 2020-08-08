【新冠肺炎・疫情】全球逾1,926萬人染疫　美國單日增5.6萬人確診

全球已有超過1,926萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、逾71萬人喪生。

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據，截至8月8日上午7時36分，全球確診個案新增279,777個，累計增至19,266,406個，死亡個案新增6,196個，累計增至718,530個。

美國是全球最多確診及死亡個案的國家。美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）8月7日指出，美國單日增加56,105人確診，1,256人死亡，累計確診人數增至逾485萬，累計逾15.8萬多人病死。

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華盛頓大學衛生統計評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）具影響力的模型估計，直到12月1日，美國會有295,011人死於新冠肺炎疫情。但如果美國人繼續戴口罩，情況會改變。

IHME的聲明指出，如美國95%的人戴上面部遮擋物，死亡數字會減至228,271，以及6.6萬人能保住性命。IHME所長默里（Christopher Murray）表示，他的團隊檢視有關使用面部遮擋物的效果，最好的估計是能減少病毒傳播40%。

美國疾病控制和預防中心同日發布總體預測結果，預測在8月29日之前，美國會有181,031人死於新冠肺炎。

印度已有逾202萬人確診新冠肺炎。印度已成為全球第三大疫情重災區。

墨西哥方面，全國病死人數已逾5萬人，該國政府因為處理疫情及經濟問題不力而備受批評。