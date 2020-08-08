【新冠肺炎】中國或10月生產出首批疫苗　擬出口菲律賓與巴西

一位中國專家8月6日表示，中國可能會在10月獲得新冠肺炎（COVID-19）疫苗，菲律賓和巴西或將是首批獲得該疫苗的兩個國家。

中國生物技術集團（CNBG）8月6日在《環球時報》發表聲明稱，其附屬公司北京生物製品研究所（Beijing Institute of Biological Products）的新冠肺炎滅活疫苗的生產車間已經通過國家審查，已獲得生產證書，現已可以投入使用。

該車間是世界上第一個、也是最大的新冠肺炎滅活疫苗生產車間，每年可生產2.2億劑疫苗。

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上海疫苗研究人員陶麗娜說，這2.2億劑疫苗將用於醫務人員，以及在機場和邊境檢查站工作的人員。

陶麗娜說：「中國可能最早在10月底就可以獲得新冠肺炎疫苗，因為一些中國產的疫苗已進入第三階段臨床試驗，需要大約一個月的時間來觀察其對志願者的影響。」陶麗娜還說，在中國獲得一定數量的疫苗後，將考慮出口疫苗到菲律賓和巴西。

據路透社7月30日報道，中國生物技術集團正在巴西開展第四次新冠肺炎疫苗試驗，並將很快尋求監管部門的批准。與此同時，阿拉伯聯合酋長國包括阿聯酋國民和外籍人士在內的15,000名當地志願者，正在測試中國生物技術集團的候選疫苗。

此外，德國公司BioNTech及其中國合作伙伴上海復星醫藥（Shanghai Fosun Pharmaceutical）8月5日宣布，經過中國監管機構的批准，已向72名志願者接種了基於BioNTech 公司mRNA技術的新冠肺炎候選疫苗BNT162b1。兩家公司也在中國共同開發候選疫苗。

香港和澳門的科學家還宣布了重組新冠肺炎疫苗開發的突破，該疫苗將來可以低成本大量生產。

中國工業和信息化部發言人在7月下旬表示，中國有13家公司已開始能力建設Covid-19疫苗，其中9家公司已獲批准開始臨床試驗。這9家公司中，有4家正在推動滅活疫苗技術的發展，3家正在致力於核酸疫苗的開發，1家是基於腺病毒載體疫苗的開發，而另1家則選擇了重組蛋白疫苗。