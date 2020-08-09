【黎巴嫩爆炸】貝魯特反政府示威升級　總理建議提早大選

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口爆炸事件，至今導致最少158人死亡，超過6000人受傷。民眾8月8日湧上街頭，抗議政府處理事件不力，並與保安部隊爆發衝突。警方以催淚氣體和橡膠子彈驅散，導致過百人受傷，另外有一名警員殉職。總理迪亞卜（Hassan Diab）其後宣布提早舉行大選，稱這是解決國家深層次危機的唯一出路。

路透社報道，貝魯特市中心烈士廣場（Martyrs' Square）有大約7000人聚集，他們高呼「民眾希望政權倒台」等口號，要求政府就爆炸事件負責。部分示威者嘗試突破通往國會的道路時，向警方擲石，對方則以催淚氣體驅散。

貝魯特港口爆炸事件發生4天後，大批民眾再次走上街頭，抗議政府應對不力。（Reuters）

另一批示威者衝入外交部所在的建築物，喊叫反政府及建制口號，並焚燒總統奧恩（Michel Aoun）的畫像，其中一名示威者呼籲民眾佔領所有政府部門，揚言不會離開。

而在示威期間，現場傳出槍聲，當地電視台的片段顯示，多人中槍受傷。警方向路透社證實，當局曾使用橡膠子彈清場。紅十字會指，最少有112人在示威中受傷，當中32人需送院。

另外，國會在野黨、基督教的長槍黨（Kataeb）主席表示，該黨三名國會議員決定辭職，呼籲其他議員響應，為新生黎巴嫩攜手合作。

黎巴嫩民眾對政府的不滿到達沸點，總統奧恩成為其中一個針對目標。（Reuters）

爆炸發生超過4天，國際社會紛紛伸出援手，除了法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）日前到場視察並承諾提供援助後，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）8日曾短暫到訪貝魯特；土耳其副總統及外長亦與奧恩會面，表示準備協助重建港口。