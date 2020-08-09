美媒：TikTok最快8月11日入稟法院　挑戰特朗普行政命令

美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政命令，禁止於美國管轄範圍內與中國短片應用程式抖音海外版TikTok的母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，命令45日後生效。美國全國公共廣播電台（NPR）8月8日引述消息報道，TikTok最快8月11日入稟法院，挑戰特朗普的行政命令。

美國「封殺」TikTok：圖為2020年8月6日，美國總統特朗普在俄亥俄州出席活動時發言。（AP）

報道引述一名與該訴訟有直接關係的匿名消息人士指，TikTok會選擇在其美國總部所在的南加州、入稟南加州聯邦地區法院。TikTok會指控特朗普的行政命令違憲，因為華府沒有提供機會予TikTok回應。

消息人士透露，TikTok也會指控華府以國家安全為由來簽署行政命令，是毫無根據。該消息人士指：「（華府的理由）完全基於猜測及推測。」、「行政命令中沒有調查得來的事實，只是反覆地提到已被討論過的、有關中國的煽動性言論。」

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白宮拒絕回應報道，只是維護特朗普的決定。白宮發言人迪爾（Judd Deere）稱，華府致力於保護美國人，以免與網絡有關的威脅損害關鍵的基礎設施、公共衞生及安全、經濟及國家安全。