【新冠肺炎・疫情】美國染疫人數破500萬　單日新增逾6萬人確診

全球已有超過1,949萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、逾72萬人喪生。

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據，截至8月9日上午7時34分，全球確診個案新增230,886個，累計增至19,497,292個，死亡個案新增5,324個，累計增至723,854個。

美國是全球最多確診及死亡個案的國家。美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）8月8日指出，美國單日增加62,042人確診，1,340人死亡，累計確診人數增至逾492萬，累計逾16萬多人病死。

但據路透社統計數字顯示，美國感染新冠肺炎人數已突破500萬，超過16萬人病歿，意味當地每66人就有1人染疫，同時死亡人數佔全球近四分一。

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緊隨美國之後、全球第二多病例的國家巴西，死亡人數已達10萬。截至8月8日，巴西新增49,970宗確診個案，累計個案逾300萬宗。死亡個案新增905宗，累計個案逾100,477宗。

至於全球第五多病例的南非，死亡人數亦超過1萬，累計個案達553,188個。