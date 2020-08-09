易綱：全年GDP有望正增長　貨幣政策要更靈活與精準導向

中國人民銀行行長易綱在接受新華社記者採訪時表示，貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，切實把握已經推出的穩企業保就業各項政策落實見效。

易綱指出，由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在中國得到有效控制，故國家經濟在全球當中率先復甦，第2季GDP出現比較強勁反彈，年增3.2%，是全球唯一正增長的主要經濟體。下半年大陸經濟增長將延續復甦，全年有望實現正增長。

易綱在展望下半年時稱，人行將紮實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務，保持金融總量適度、合理增長，着力穩企業保就業，防範和化解重大金融風險，加快深化金融改革開放，促進經濟金融健康發展。

他說要綜合運用多種貨幣政策工具，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年，同時注意把握好節奏、優化結構，促進普惠型小微企業貸款和製造業中長期貸款合理增長。

他說不管國際形勢持續變化，「最重要的是做好我們自己的事」，堅定不移地加深金融業改革，以及對外開放。堅定不移地深化金融業改革和對外開放。中國經濟潛力大、韌性足的特點並沒有改變，下半年中國經濟增長將延續復甦態勢，全年有望實現正增長。

圖為2019年4月24日時任國際貨幣基金組織總裁拉加德在北京人民大會堂會見中國國家主席習近平之前，與中國人民銀行行長易綱握手。（Reuters）

易綱表示，首先要繼續執行好中美第一階段經貿協議，推進近年來宣布的金融改革和開放措施，例如取消證券、基金管理、期貨、人身險等領域外資的股比限制；取消合格境外投資者和人民幣合格境外投資者的投資額度限制；批准運通、萬事達卡、惠譽等機構進入中國市場等。

其次要繼續推動全面落實准入前國民待遇加負面清單管理制度，統一債券市場對外開放的外匯管理政策。他說當前人民幣國際化的勢頭非常好。人行將繼續積極穩妥地推進人民幣國際化和資本項目的開放。