韓國暴雨38死12失蹤 颱風「薔薇」8月10日登陸恐加劇災情

韓國中央災難安全對策本部和行政安全部8月9日公布，從6月24日中部地區進入梅雨季至今的47天內，連日暴雨已造成38人死亡、12人失蹤，韓國迎來9年來最嚴重的水災。韓國氣象廳同日公布，颱風「薔薇」預計10日登陸韓國南部地區，預料未來3天會有大暴雨。

韓聯社8月9日報道，據中央災難安全對策本部和行政安全部的統計數據，今年中部地區梅雨季已持續47天，有可能刷新2013年49天的紀錄。

韓國中部地區、首都圈、南部地區自8月1日以來皆受暴雨影響，部分地區出現山泥傾瀉，造成嚴重傷亡。水災令5,971名災民流離失所，4,617人仍在臨時庇護站棲身。約9,300公頃農地被浸沒或掩埋，受損設施達9,491間。

圖為8月9日韓國首爾漢江附近一個公園水浸。（AP）

韓國氣象廳9日公布，颱風「薔薇」同日凌晨在日本沖繩偏南方約600公里處的海上形成，目前以每小時37公里的速度往北移動，預計10日上午經過濟州道以東的海域，下午抵達南部海岸，屆時成為今夏首個登陸韓國的颱風。

氣象廳預測，韓國10日全境降雨，11日中部地區和西南地區降雨。中部地區在9日至11日的降雨量普遍為100至300毫米，部分地區達500毫米以上。