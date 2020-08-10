美媒：美國有投資者正尋求避免特朗普封殺TikTok

美國《華爾街日報》8月9日報道，在總統特朗普（Donald Trump）宣布要封殺抖音海外版TikTok後，美國一些投資及科技企業已在尋找協助TikTok維持在美國經營的可能。

圖為8月4日，位於中國北京的微軟公司大樓。微軟目前是洽談收購TikTok業務的最大投資者。（Reuters）

在一眾投資者中，其中一間是紅杉資本（Sequoia Capital）。紅杉資本是美國一間跨國投資公司，在中國設有分部。《華爾街日報》指紅杉資本在2014年已開始投資TikTok的母公司字節跳動，目前掌有約10%股權。

報道引述消息人士指，紅杉資本的全球管理合夥人利昂（Doug Leone）在得悉封殺消息後，已開始與白宮保持聯絡，其中包括財長姆努欽（Steven Mnuchin）。利昂希望尋找方法，以制定解決方案讓TikTok得以繼續在美國經營。利昂是特朗普（Donald Trump）的支持者之一，曾協助特朗普競選連任活動。

除了紅杉資本外，報道指私募基金General Atlantic，和日本的軟銀（Softbank）也對交易感興趣。特別是軟銀，有分析指軟本身很可能會成為TikTok的重要投資者，但作為一家非美國公司，目前並非主角。

↓↓↓ 想了解更多關於美國封殺TikTok的資訊，請點擊放大觀看：

+ 2

微軟是目前談判收購Tiktok業務中最大主角，以微軟的資本不需要其他投資者參與，相信亦能收購字節跳動在美國等的業務。不過在微軟的聲明中，提及或會邀請其他企業加入投資者。

目前無法得悉微軟容許其他投資者加入的用意，報道引述專家分析指，更多的投資者或會讓收購變得複雜。

儘管TikTok本身無法賺錢，但它所涉及的巨大市場及潛力，成為很多投資者的目標。而相比起微軟，其他巨企與Facebook、Amazon或Google，都成為美國政府反壟斷調查的目標，微軟卻沒有這個問題，因此可謂美國巨企中最為合適的一員。

Twitter也是洽談收購的企業之一，報道指Twitter最近亦有與白宮商討對策，儘管特朗普對Twitter近日頻頻屏蔽他的貼文和言論感到不滿。

報道引述知情人士指出，起初字節跳動提議分拆TikTok，將股權轉移給美國投資者，保持現有經營結構。但白宮要求經營權亦需要改變，因此出現後來由美國公司直接經營美國業務的想法，而這方案已得到白宮的肯首。