【黎智英被捕】英國外交官員亞當斯　對7人被捕深感憂慮

警方8月10日以涉嫌違反「港版國安法」拘捕壹傳媒創辦人黎智英及行政總裁張劍虹等7人。英國外交部主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）就黎智英8月10日被捕在Twitter推文發言。

Deeply concerned by arrest of ⁦@JimmyLaiApple⁩ & 6 others in #HongKong.



Media freedom must be upheld. More evidence the National security law being used as pretext to silence opposition



HK authorities must uphold rights & freedoms of its people. https://t.co/iFmsyCS37u — Nigel Adams (@nadams) August 10, 2020

亞當斯8月10日在Twitter發文，稱對黎智英及另外6人被捕一事深感憂慮。

他稱傳媒自由必須維護，此外有更多證據證明，「港版國安法」被用作令反對派噤聲的藉口。他稱香港政府部門應維護民眾的權利及自由。

前港督彭定康。（資料圖片）

現時身兼英國團體香港監察（Hong Kong Watch）贊助人的彭定康表示，是次執法行動是對香港原有生活方式的進一步破壞：「這（行動）最殘忍地，侵害香港僅餘新聞自由。」

他又指，任何相信言論自由和新聞自由對香港這個國際金融中心很重要的人，都會對事件感到非常焦慮，又認為此事會令更多人認為香港已成為「像北京一樣的警察城市」。

英國保守黨人權委員會副主席、香港監察創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）則指，拘捕行動是「明目張膽地侵犯言論自由和新聞自由」，又認為黎智英是香港「其中一名最溫和、和平及受國際尊重的民主派」，指事件反映除非事事緊隨北京的路線，「否則香港是沒有人安全的」。