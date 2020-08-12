中美談判團隊傳將晤前夕　特朗普稱第一階段貿易協議已變微不足道

中美貿易談判隊伍代表傳未來數天舉行視像會議，就美中第一階段貿易協議審核，惟美國總統特朗普（Donald Trump）8月11日分別接受Fox Sports Radio及美國保守派電台節目主持人休斯・休伊特（Hugh Hewitt）訪問時，分別就中美關係、貿易協議、台灣及香港議題發表意見，所傳達的訊息似乎不太正面。此外他在與記者談話中，貶低中美第一階段貿易協議的重要性。

他對記者說，在當前環境中華府在一系列事情上與中國增加衝突，中美第一階段貿易協議已變得「微不足道」。他說：「我們完成第一階段協議，而它是一個很好的協議，突然間從它整體上進口美國的東西看來，（協議）已變得微不足道。」他也說，中國增購美國產品，永不足以補償它導致美國和全球多地人命損失。

他在接受休斯・休伊特訪問時也談及美台議題。他說目前無計劃訪問台灣。休斯・休伊特問他，美國衞生部長阿扎（Alex Azar）訪台是否有更大含意。他強調說阿扎訪台不是為重大議題做準備，是單純的美國與台灣交流防疫經驗。此外他又稱讚台灣控制疫情得宜，而本國疫情亦得以有效控制。

特朗普在接受Fox Sports Radio訪問時已稱，他與中國國家主席習近平關係曾很好，但感覺已不一樣。他稱與習近平的關係因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）而磨損。

中美2020年1月正式簽署第一階段貿易協議，請點擊放大圖片回顧：

他在休斯・休伊特的訪問中亦有類似說法。他稱：「我曾與習主席有良好關係，我會說是比『好』更佳。他是一位偉大的紳士，但我跟他的關係已不再是非常好，因為他們在中國病毒（編按：他指的是「新冠肺炎疫情」）所做的事。」

特朗普對於中國的不滿，似乎仍集中在他認為中國控疫失敗影響他的政治地位。美國有線新聞網絡（CNN）在11的報道中引述他的話，當中意思是如沒有疫情，即使是美國前總統華盛頓（George Washington）也不易在大選擊敗他。他說：「在瘟疫發生之前、中國瘟疫出現之前，喬治華盛頓想擊敗我也會有困難。」