【美國大選】最新支持率民調顯示　拜登領先特朗普距離收窄

2020年美國總統選舉會在11月3日舉行，美國新澤西州蒙莫斯大學（Monmouth University）的民調顯示，民主黨總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden）的支持率於6月時已領先現任總統、共和黨參選人特朗普（Donald Trump）。惟8月11日公布的調查結果顯示，拜登領先特朗普的距離已收窄。

美國大選：圖為2020年7月21日，民主黨總統參選人、前副總統拜登在特拉華州紐卡斯爾縣的競選活動上發言。（AP）

蒙莫斯大學的最新民調在8月6日至10日期間訪問了全國785名選民，結果顯示51%選民表示會支持拜登，有41%指會支持特朗普。4%選民稱仍未決定好支持誰，另有共4%人表示會支持「第三政黨」或獨立候選人。

而6月底的調查結果卻顯示，在可選擇「第三政黨」或獨立候選人的情況下，拜登的支持率為52%，而特朗普的則為39%。

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表示肯定會支持拜登的選民有39%，一定會支持特朗普的只有35%。6月底的調查則指，40%受訪者稱肯定會支持拜登，34%則肯定會支持特朗普。

蒙莫斯大學民調中心總監默里（Patrick Murray）認為，拜登領先特朗普的距離在過去兩個月內收窄，是因為特朗普支持率在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情初期及5至6月的反種族歧視示威期間漸入低迷，但目前已穩定下來。