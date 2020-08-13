【美國大選】拜登與賀錦麗一同現身　稱有信心收拾特朗普的殘局

美國前副總統拜登8月11日宣布由加州參議員賀錦麗（Kamela Harris）擔任民主黨副總統競選拍檔後，兩人在12日首度一同現身，後者強調自己有信心應對疫情，令國家走出谷底。

拜登在家鄉特拉華州（Delaware）與賀錦麗發表演說，受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，兩人現身時都戴上口罩，發言時亦保持社交距離。

首先發言的拜登表示，賀錦麗是副總統競選拍檔的正確人選，他大讚對方聰明、堅強而且經驗豐富。拜登認為她是被公認是為國家骨幹打拚的戰士，並懂得如何治國，指對方一旦當選已有充足應付副總統工作的準備。

他亦指，賀錦麗是移民後代的背景是「美國的故事」，稱她清楚移民家庭如何豐富美國，以及身為黑人和印度裔美國人成長時所面對的挑戰。

拜登8月11日宣布賀錦麗為競選拍檔後，兩人在12日首度一同現身。（AP）

拜登的演說中提到疫情，強調上任後會有完整的抗疫方案，包括口罩令、遵從科學建議、擴大檢驗病毒、為各州及地方政府在安全復課和重開經濟提供一切必須的資源等，形容美國需要願意和負責帶領國家的總統和副總統。

賀錦麗雖然在民主黨內初選批評拜登，但後者表示，要求她直言勿諱，亦要像自己在奧巴馬（Barack Obama）執政時代，在作出重要決定前成為最後一個提供意見的聲音。

她在發言時，則不忘批評總統特朗普（Donald Trump），形容2020年是「美國真正後果的一刻」，指國家的情況、經濟、衛生和兒童都面臨危機，全國陷入世紀公共衛生危機，總統抗疫不力導致國家面對上世紀大蕭條以來的最大經濟困境。

賀錦麗認為，特朗普突然改變的社交距離及口罩措施，以及自以為比專家更了解疫情的妄想，導致當地至今每80秒就有1人死於疫情，亦令他繼承奧巴馬及拜登時代的經濟起飛後，情況卻一塌糊塗，拖累美國成為全球主要工業國中，失業率最高的國家。她呼籲民眾在11月3日踴躍投票，為國家帶來最重要的勝利。