【新冠肺炎】俄羅斯「衛星V」疫苗開始第三階段臨床試驗

俄羅斯衞生部8月11日首次讓該國研製的一款新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗在國家註冊。它12日開始3期臨床試驗。疫苗在未完成第三階段測試便進行註冊及準備生產，惹來科學及醫學界人士批評。

研製疫苗的加馬列亞研究所（Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology）主任金茨堡（Alexander Gintsburg）12日表示，名為「衛星V」（Sputnik V）的疫苗第三階段試驗12日開始，將持續約5個月。

俄羅斯政府設立的「遏制新冠病毒」網站12日稱「衛星V」是以肌肉注射方式接種的液體疫苗，該疫苗需注射2次，中間間隔3周。試驗數據顯示，這款疫苗預計可使接種者對新冠病毒產生持續2年的免疫力。

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澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）免疫學家比利亞丹戈斯（Jose Villadangos）說，「魯莽」是人們可用來形容俄羅斯此舉的最溫和字眼。

德國衞生部長斯潘（Jens Spahn）稱俄羅斯疫苗所進行的測試未夠，並補充說項目的目的應是製造一個安全的產品，而不是以對人進行注射為先。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫苗安全研究所（Institute for Vaccine Safety）所長薩蒙（ Daniel Salmon）也說，俄羅斯此舉是非常可怕，以及非常冒險。