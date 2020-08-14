路透社：字節跳動涉審查印尼新聞程式內容

路透社8月13日引述6名消息人士報道，指中國科企字節跳動在2018年起審查印尼的新聞應用程式Baca Berita（BaBe），刪除對中國的負面消息，有關情況持續至2020年中。

消息人士指，字節跳動的北京總部指示印尼BaBa應用程式管理員，要求他們刪除看起來對中國官方不利的文章。

印尼2.7億人口中，超過一半是30歲以下人士，因此被字節跳動視為全球其中一個增長最快的市場，旗下TikTok在當地的下載次數達1.47億次，惟印尼當局指TikTok展示不雅和褻瀆內容，因此在2018年曾經短暫封殺該程式。

字節跳動當時決定全面收購BaBe，同時由該公司在北京的團隊定下管理指引，包括指示管理員在公司與印尼政府談判解禁TikTok時，不可刊登TikTok被禁的報道，消息人士亦披露，其審查準則與該公司在中國的新聞程式「今日頭條」相近，來自合作媒體並帶有批判中國政府的內容都一律不會在BaBe轉載或從程式中刪除。

其中一名直接參與的消息人士稱，任何帶有「天安門」或「毛澤東」的文章都會被過濾，甚至來自印尼官方通訊社Antara涉及當地與中國在南海緊張關係的文章亦無法倖免。

BaBe否認有關指控，稱審查內容的準則是根據應用程式指引及當地法律進行。該公司在2020年第二季更新指引，令原本遭到「和諧」的文章可以在BaBe內出現。

根據路透社取得字節跳動在2019年的內容報告，該公司指BaBe是印尼頂尖的新聞應用程式，當地每月有超過800萬名活躍用戶，並在2019年底前有3000萬下載人次。