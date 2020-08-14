日本大阪梅田墓發現逾1500具人類骸骨

日本大阪市教育委員會與大阪市文化財產協會8月13日表示，在位於JR大阪站北面一個再開發區的墓地遺跡內，發現超過1,500具人類骸骨。這是大阪市首度一次過發現這麼多遺骨，數量之多在全日本也屬罕見。

位於大阪站附近的區域名為梅田，而這個再開發項目進行點位於梅北，它以前就是「梅田墓」，為大阪七個主要墓地之一。政府在進行工程同時，亦有做調查，因此發現這批先人的長眠之地。這一輪調查是從2019年9月開始。

這不是梅北再發展項目調查隊員首次發現遺骨，他們在2017年也發現約200具人類遺骨。

這墓地相信直到江戶時代後期，以及明治時代首20年都有人使用。當中的陪葬品包括六文錢、泥製偶像及二朱金（江戶時期的金幣）。

以六文錢給先人陪葬的做法，是因日本傳說中，先人須向冥界之船的船夫付六文錢，才可乘船渡過名為三途川的冥河。

市文化財產協會東澱川調查事務所長大庭重信稱，在此處下葬的人，都是支撐這個都市的平民。共同網13日報道，出土陪葬品不多，顯示這些可能為平民墓穴。

工作人員在同一地點還發現有兒童以及30多歲左右人士的遺骸，以及出現病變的遺骨。

《朝日新聞》報道指出，在同區域的另一部分墓地狀況看來，掩埋死者的泥土僅一層，故有關方面認為是一段短時間內很多人死於瘟疫或自然災害。