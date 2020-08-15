【白羅斯示威】歐盟準備實施新制裁　立陶宛支持權力過渡

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）總統選舉引起的示威持續，外交消息指，歐盟同意採取行動，向白羅斯政府實施制裁，鄰國立陶宛（Lithuania）則表示支持白羅斯反對派提出的建立權力過渡委員會的建議。

路透社14日引述外交消息報道，歐盟27國外長就制裁白羅斯達成共識，制定制裁名單。波蘭外長查普托維奇（Jacek Czaputowicz）較早時表示，被制裁的目標包括籌備總統大選，以及向示威者使用武力的人士，他認為白羅斯官員向民眾實施的限制無法為社會帶來和諧。

白羅斯的抗議總統大選結果的示威持續，而在8月14日的示威中，氣氛明顯較之前明顯緩和，有示威者向一名內政部安全人員獻吻。（Reuters）

另外在大選中落敗、目前流亡到立陶宛的反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）與該國總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）通話，前者表示立陶宛方面會支持她提出成立權力交接的協調委員會提議，而她亦準備協助實施由波羅的海國家及波蘭總統提出的緩解方案。

根據該方案，白羅斯當局必須停止暴力鎮壓示威者、釋放被捕人士，以及成立一個由公民社會人士組成的國家委員會，尋求化解這場政治危機的方法。

🔻盧卡申科政府讓步釋放所有示威者，不少示威者8月14日離開拘留中心後展示自己的傷勢並投訴受到不當對待🔻