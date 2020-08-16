【新冠肺炎】南非疫情放緩　總統宣布解除禁酒令等措施

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）8月15日表示，種種迹象顯示當地的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的高峰已過，因此宣布解除連串抗疫措施。

拉馬福薩15日發表電視講話，稱國會決定從17日午夜起下調抗疫限制等級至第二級，回復大部分經濟活動，當中包括解除煙酒禁令，容許食肆及酒吧在遵守嚴格的衛生條件下恢復正常營業，民眾亦可自由到不同省份，但維持國際旅遊的限制。

南非在疫情爆發初期實施全球數一數二嚴格的抗疫措施，但疫情不跌反升，至今有近58萬人確診，總數排行全球第五，當中有大約1.15萬人身亡。不過拉馬福薩指出，當地平均新增感染人數由每日高峰1.2人下跌至現時的5000人，加上康復人數不斷增加，為衛生設施紓緩壓力。

南非實施嚴格的抗疫措施，食肆被迫暫停營業，有從業員在關普敦示威，抗議措施扼殺他們的生活。（Reuters）

當地有不少食肆因疫情被迫結業，數以萬計人士失去工作，為本身步入衰退的經濟雪上加霜。南非政府這時決定解除禁酒令等抗疫措施，拉馬福薩認為可以為國家提供復蘇機會，但強調民眾仍須保持警覺，否則疫情可能反彈。

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