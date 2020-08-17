中國和巴基斯坦達成協議　將向巴方20%人口提供疫苗接種機會

中國醫藥集團據報已與巴基斯坦卡拉奇大學（Karachi University）達成合作協議，雙方將在巴基斯坦進行疫苗試驗。

《華爾街日報》8月13日報道，中國醫藥集團已與巴基斯坦卡拉奇大學的國際化學和生物科學中心達成合作協議，雙方將在巴基斯坦進行疫苗試驗。

巴基斯坦政府官員說，協議的一部分內容是，中國將向巴基斯坦供應新冠肺炎疫苗，全國2.2億人口中，大約五分之一巴基斯坦人將得到被接種疫苗的機會。

報道稱，這是中國為在境外人群測試其疫苗的第一個協議，該疫苗目前正在試驗中，預計將在未來幾個月內投放市場。

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中國並不是全球主要的疫苗生產國，需要在境外測試其疫苗，因為中國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例已經大大減少，中國國內現在很難找到測試疫苗所需的多樣化的群體。

蘭德公司（Rand Corporation）資深政策研究員布伊（Jennifer Bouey）說，北京正在利用其疫苗來建立全球影響力，特別是在發展中國家。

鮑伊表示：「新冠肺炎對於中國來說可能是一個轉折點，因為我們看到了全球領導地位的真空。」 「中國可以趁此機會，與發展中國家建立團結關係，並成為全球衛生方面更具影響力的參與者。」